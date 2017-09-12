Несколько компаний под Ростовом задерживали зарплату подросткам

Posted 12 сентября 2017, 07:36
Published 12 сентября 2017, 07:36
Modified 1 октября, 15:23
Updated 1 октября, 15:23
"Специалисты зафиксировали факты несвоевременной выплаты зарплаты. Кроме того, выявили факты нарушения охраны труда, ведения трудовых книжек", - сказано в сообщении.
Кроме того, компании брали на работу подростков без разрешения органа опеки и попечительства.
На нарушениях попались организации "Городской дворец культуры г. Гуково", "ЦГБ", "Спецавтохозяйство". В результате должностных лиц привлекли к ответственности. Нарушения были устранены.
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