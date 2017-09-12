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Posted 12 сентября 2017, 08:01

Published 12 сентября 2017, 08:01

Modified 1 октября, 14:17

Updated 1 октября, 14:17

Ростовчане смогут оплачивать проезд картами Сбербанка

12 сентября 2017, 08:01
Сюжет
Новости Ростова
У жителей Ростова-на-Дону появилась возможность оплачивать проезд в общественном транспорте при помощи карт Сбербанка, сообщает гораминистрация.

"На данный момент горожане уже выкупили 8 тысяч транспортных карт. В дальнейшем появятся еще 50 тысяч единиц", - сказано в сообщении.

Отмечается, что далее планируется принимать оплату через smart карты, мобильные приложения и электронный кошелек. Кроме того, рассматривается возможность оплаты через мобильный телефон.

Сейчас транспортные карты продаются в 81 киоске. Проезд при оплате наличными составляет 24 рубля. Если заплатить через карту, то стоимость проезда составит 20 рублей.

р1

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#Новости Ростова#Новости
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