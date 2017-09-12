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Posted 12 сентября 2017,, 15:02

Published 12 сентября 2017,, 15:02

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Ростовская звезда Playboy призналась, что боится кактусов

12 сентября 2017, 15:02
Уроженка Ростова-на-Дону и известная модель журнала Playboy Мария Лиман рассказала поклонникам о своих фобиях, девушка поделилась откровениями в своем микроблоге в Instagram.

По признанию девушки, больше всего на свете она боится пустоты и глубины, по этой причине, находясь на море, она старается не заплывать дальше последнего человека. "Если вдруг подплывет акула, лохнесское чудовище, злой тритон или просто какая-нибудь неизвестная нечисть, то пока оно будет трепать несчастного, я смогу уплыть", - пошутила брюнетка.

Кроме того, девушка рассказала, что ее пугают огромные и густые кактусы до такой степени, что даже "сводит кости" из-за того, что в них водится много мух, которые "точно кого-то затрепали, не доели и спрятали".

При этом на фото Лиман позирует прямо на фоне ненавистных ей кактусов в коротких шортах и с обнаженным животом. Впрочем, модель не выглядит испуганной. А подписчики Марии вновь отметили шикарные формы звезды Playboy.

р2

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#Общество#Новости#Опросы#Анна Петрова
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