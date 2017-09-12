Ростовская звезда Playboy призналась, что боится кактусов

По признанию девушки, больше всего на свете она боится пустоты и глубины, по этой причине, находясь на море, она старается не заплывать дальше последнего человека. "Если вдруг подплывет акула, лохнесское чудовище, злой тритон или просто какая-нибудь неизвестная нечисть, то пока оно будет трепать несчастного, я смогу уплыть", - пошутила брюнетка.