На донской таможне из Mercedes изъяли незадекларированную 121 мышь

Posted 13 сентября 2017, 10:16
Published 13 сентября 2017, 10:16
Modified 1 октября, 14:03
Updated 1 октября, 14:03
"У прибывшего со стороны РФ иностранного гражданина обнаружили перегруз управляемого им автомобиля Mercedes массой в 771 килограмма", - сказано в сообщении.
Досмотр показал наличие 121 компьютерной мыши и 51 акустической системы без таможенной декларации. Как пояснил водитель сотрудникам таможни, о необходимости декларирования товаров он знал, но этими вопросами занимался не он, а брокер.
Отмечается, что товары изъяли, на гражданина Украины завели административное дело.
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