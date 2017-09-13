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Posted 13 сентября 2017, 10:16

Published 13 сентября 2017, 10:16

Modified 1 октября, 14:03

Updated 1 октября, 14:03

На донской таможне из Mercedes изъяли незадекларированную 121 мышь

13 сентября 2017, 10:16
Большую партию незадекларированных мышей для персональных компьютеров изъяли сотрудники пропускного пункта в Новошахтинске Ростовской области у жителя Украины, сообщило ЮТУ.

"У прибывшего со стороны РФ иностранного гражданина обнаружили перегруз управляемого им автомобиля Mercedes массой в 771 килограмма", - сказано в сообщении.

Досмотр показал наличие 121 компьютерной мыши и 51 акустической системы без таможенной декларации. Как пояснил водитель сотрудникам таможни, о необходимости декларирования товаров он знал, но этими вопросами занимался не он, а брокер.

Отмечается, что товары изъяли, на гражданина Украины завели административное дело.

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