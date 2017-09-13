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Posted 13 сентября 2017, 05:28

Published 13 сентября 2017, 05:28

Modified 1 октября, 15:34

Updated 1 октября, 15:34

В Ростове в августе из незаконного оборота изъяли 1 тыс литров алкоголя

13 сентября 2017, 05:28
В Ростове-на-Дону в августе проходили рейды по пресечению незаконной торговли алкоголем, в результате было изъято более тысячи литров продукции, сообщает во вторник правительство региона.

"Всего состоялось 5 рейдов. В них поучаствовали сотрудники правоохранительных органов и госслужащие", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в нескольких магазинах торговали алкоголем без лицензии. Также на товар не было сопроводительных документов.

Виновников привлекли к административной ответственности. Продукция была изъята.

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