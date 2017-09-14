На Дону родители не вписали детей в квартиры, купленные по маткапиталу

"Родители дали письменное обязательство оформить детей в долевую собственность. Однако делать этого не стали".
В результате в Неклиновский райсуд передали 12 исков с требованием устранить нарушения. Все требования были удовлетворены.
Отмечается, что прокуратура проконтролирует исполнение судебных постановлений.
Ранее появились сведения, что за 7 месяцев 2017 года в регионе получили сертификаты на материнский капитал свыше 10,3 тысячи семей. В сравнении с таким же временным периодом 2016 года число оформленных сертификатов упало на 15%
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