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Posted 14 сентября 2017, 09:04

Published 14 сентября 2017, 09:04

Modified 1 октября, 15:05

Updated 1 октября, 15:05

Toyota создала кроссовер из универсала Auris

14 сентября 2017, 09:04
Автопроизводитель Toyota показал новый кроссовер Auris Touring Sports Freestyle, который был создан на базе легкого универсала, сообщает "Коммерсант".

"У машины поменялся декор. Появились накладки на колесные арки и алюминиевые панели под днищем", - сказано в сообщении.

Отмечается, что изменений в технической части не произошло. Моторы представлены с бензиновым и дизельными моторами. Также присутствует гибридная силовая установка.

Агентство пишет, что появится ограниченное количество машин. Стоимость пока неизвестна.

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