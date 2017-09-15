rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Новая экспозиция откроется в зоопарке Ростова в День города

15 сентября 2017, 12:46
Новую экспозицию "Смотровая площадка" торжественно откроют в зоопарке Ростова-на-Дону в воскресенье, сообщается на сайте зверинца.

"Экспозицию, в которой посетители смогут наблюдать сычуаньского такина и гривистых баранов, начнет работу в 12.30 мск", - сказано в сообщении.

Помимо этого, в зоопарке ожидается праздничная программа, посвященная Дню города. В субботу запланированы концерт, конкурсы и интерактивная зона по мотивам русских сказок.

В воскресенье желающие смогут пройти отбор и обучающие уроки по сценическому мастерству от студии Ералаш, а также посетить выставку живого уголка Дома юннатов.

Уточняется, что все праздничные мероприятия пройдут с 12.00 до 15.00 мск 16 и 17 сентября.

р3

Вы пойдете на праздничные мероприятия?
Материалы по теме
Об особенностях питания гуанако расскажут в зоопарке РостоваМеждународный день журавля отметят в зоопарке Ростова
#Новости#Татьяна Уляшова#Общество#Опросы
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Подробности гибели женщины из-за падения дерева назвали в Ростовской области
Сегодня, 09:35
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00