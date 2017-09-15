Новая экспозиция откроется в зоопарке Ростова в День города

"Экспозицию, в которой посетители смогут наблюдать сычуаньского такина и гривистых баранов, начнет работу в 12.30 мск", - сказано в сообщении.
Помимо этого, в зоопарке ожидается праздничная программа, посвященная Дню города. В субботу запланированы концерт, конкурсы и интерактивная зона по мотивам русских сказок.
В воскресенье желающие смогут пройти отбор и обучающие уроки по сценическому мастерству от студии Ералаш, а также посетить выставку живого уголка Дома юннатов.
Уточняется, что все праздничные мероприятия пройдут с 12.00 до 15.00 мск 16 и 17 сентября.
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