Самую темную планету в галактике обнаружили ученые

WASP-12b, которая является горячим гигантом и вращается вокруг желтого карлика, открыли почти 10 лет, но из-за крайне высоких температур на газовой поверхности не могли точно определить уровень поглощаемого ею света.Возможность изучения представилась, когда газовый гигант полностью скрылся за желтым карликом и наступило полное планетное затмение. Результаты ошеломили ученых – оказалось, что уровень излучения WASP-12b во время затмения остался прежним. Это говорит о том, что поверхность планеты абсолютно черного цвета.