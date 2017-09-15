Самую темную планету в галактике обнаружили ученые

"Поверхность обнаруженной планеты, которая спряталась в созвездии Возничего, отражает лишь 0,6% света от ее звезды", - сказано в публикации.
Такой уровень отражения говорит о том, что поверхность планеты самого темного оттенка черного, из-за чего поглощает свет, не отдавая его.
WASP-12b, которая является горячим гигантом и вращается вокруг желтого карлика, открыли почти 10 лет, но из-за крайне высоких температур на газовой поверхности не могли точно определить уровень поглощаемого ею света.Возможность изучения представилась, когда газовый гигант полностью скрылся за желтым карликом и наступило полное планетное затмение. Результаты ошеломили ученых – оказалось, что уровень излучения WASP-12b во время затмения остался прежним. Это говорит о том, что поверхность планеты абсолютно черного цвета.
Отмечается, что ученые смогут узнать больше о разнице между различными небесными телами, когда смогут понять,, как WASP-12b сохраняет черный цвет.
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