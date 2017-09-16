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Идущих на Ростов шахтеров осудили в Гуково

16 сентября 2017, 12:12
Одиночные пикеты трех шахтеров обанкротившейся ГК "Кингкоул" в пятницу в Гуково Ростовской области закончились арестами и судом, рассказал RostovGazeta представитель инициативной группы пикетирующих шахтеров Ростовской области Валерий Дьяконов.

Днем, по словам Дьякоова, возле здания прокуратуры и администрации Гуково встали два шахтера с плакатами-призывами к властям выплатить долги по заработной плате.

"Двух мужчин арестовали полицейские, за них вступилась бывший главный маркшейдер ОАО "Замчаловский антрацит" ГК ООО "Кингкоул" Татьяна Авачева. Ее вместе с мужчинами увезли в участок, после чего в суд", - рассказывает Дьяконов.

Вечером районный суд вынес приговор Авачевой, как рассказывает Дьяковнов, суд назначил ей штраф в размере 10 тысяч рублей за организацию пикетов.

"Одиночные пикеты мы не должны согласовывать с властями – это первое. Второе – не Авачева организовывала пикеты, а я. Мы будем опротестовывать решение суда. Пока нам даже неизвестно куда увезли двух других осужденных шахтеров", - поясняет Дьяконов.

Сейчас, по словам активиста, свой путь на Ростов из Гуково продолжает пешком другая группа шахтеров.

"До Ростова им осталось идти 50 километров, в ближайшие дни они дойдут до чиновников и потребуют серьезного разговора по выплатам долгов", - говорит Дьяконов.

На данный момент чиновники отчитались о погашении основного долга по зарплате перед шахтерами в сумме 310 миллионов рублей. Руководство предприятия ГК "Кингкоул" не выплатило горнякам свыше 374 миллионов рублей.

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#Новости#Происшествия
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