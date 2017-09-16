Идущих на Ростов шахтеров осудили в Гуково

Днем, по словам Дьякоова, возле здания прокуратуры и администрации Гуково встали два шахтера с плакатами-призывами к властям выплатить долги по заработной плате.
"Двух мужчин арестовали полицейские, за них вступилась бывший главный маркшейдер ОАО "Замчаловский антрацит" ГК ООО "Кингкоул" Татьяна Авачева. Ее вместе с мужчинами увезли в участок, после чего в суд", - рассказывает Дьяконов.
Вечером районный суд вынес приговор Авачевой, как рассказывает Дьяковнов, суд назначил ей штраф в размере 10 тысяч рублей за организацию пикетов.
"Одиночные пикеты мы не должны согласовывать с властями – это первое. Второе – не Авачева организовывала пикеты, а я. Мы будем опротестовывать решение суда. Пока нам даже неизвестно куда увезли двух других осужденных шахтеров", - поясняет Дьяконов.
Сейчас, по словам активиста, свой путь на Ростов из Гуково продолжает пешком другая группа шахтеров.
"До Ростова им осталось идти 50 километров, в ближайшие дни они дойдут до чиновников и потребуют серьезного разговора по выплатам долгов", - говорит Дьяконов.
На данный момент чиновники отчитались о погашении основного долга по зарплате перед шахтерами в сумме 310 миллионов рублей. Руководство предприятия ГК "Кингкоул" не выплатило горнякам свыше 374 миллионов рублей.