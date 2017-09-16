Идущих на Ростов шахтеров осудили в Гуково

"Одиночные пикеты мы не должны согласовывать с властями – это первое. Второе – не Авачева организовывала пикеты, а я. Мы будем опротестовывать решение суда. Пока нам даже неизвестно куда увезли двух других осужденных шахтеров", - поясняет Дьяконов.