rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Samsung потратит $300 млн на беспилотные технологии

16 сентября 2017, 06:06
Организация Samsung планирует создать специальный фонд, который займется инвестированием проектов, связанных с беспилотными технологиями, сообщает издание Life.ru.

"Всего на развитие подобных технологий будет потрачено $300 миллионов. Из них почти 90 миллионов предназначено для компании TTTech. Она занимается созданием алгоритмов автономного управления", - сказано в публикации.

Ранее появились сведения, что организация не планирует создавать собственный беспилотник. Компания будет заниматься разработкой технологических решений для подобных авто.

Издание пишет, что производитель создаст структуру Strategic Business Unit, которая также займется разработкой ADAS-решений.

р1

Материалы по теме
Снимки Samsung Galaxy Note 8 появились в СетиSamsung Galaxy S9 представят в 2018 годуSamsung начнет испытывать беспилотные авто на улице
#Новости#Технологии
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Подробности гибели женщины из-за падения дерева назвали в Ростовской области
Сегодня, 09:35
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00