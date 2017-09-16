Samsung потратит $300 млн на беспилотные технологии

"Всего на развитие подобных технологий будет потрачено $300 миллионов. Из них почти 90 миллионов предназначено для компании TTTech. Она занимается созданием алгоритмов автономного управления", - сказано в публикации.
Ранее появились сведения, что организация не планирует создавать собственный беспилотник. Компания будет заниматься разработкой технологических решений для подобных авто.
Издание пишет, что производитель создаст структуру Strategic Business Unit, которая также займется разработкой ADAS-решений.
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