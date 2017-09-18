"О'кей" в Ростове не стал комментировать установленные камеры в примерочных

В соцсетях появилась информация о том, что в гипермаркете "О'кей" в микрорайоне Западный в примерочных установлены видеокамеры. За покупателями могли наблюдать охранники, как утверждают очевидцы. Полиция по факту размещенной в Сети информации проводит проверку. В самом гипермаркете "О'кей" получить комментарий не удалось, сотрудник магазина сослался на занятость, объяснив, что сейчас он занят общением с представителем Роспотребнадзора.