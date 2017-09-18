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"О'кей" в Ростове не стал комментировать установленные камеры в примерочных

18 сентября 2017, 16:16
Гипермаркет "О'кей" не стал комментировать инцидент в одном из магазинов, где были установлены видеокамеры, сообщил RostovGazeta сотрудник гипермаркета.

В соцсетях появилась информация о том, что в гипермаркете "О'кей" в микрорайоне Западный в примерочных установлены видеокамеры. За покупателями могли наблюдать охранники, как утверждают очевидцы. Полиция по факту размещенной в Сети информации проводит проверку. В самом гипермаркете "О'кей" получить комментарий не удалось, сотрудник магазина сослался на занятость, объяснив, что сейчас он занят общением с представителем Роспотребнадзора.

"Сейчас мы не готовы комментировать произошедшее. В ближайшее время мы будем готовы рассказать о произошедшем", - отметил представитель магазина.

В Роспотребнадзоре сообщили, что по данному факту проверка еще не инициирована, для этого должно поступить заявление в ведомство.

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#Новости#Тат Гаспарян#Происшествия#Опросы
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