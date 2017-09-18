Ростовская звезда "ВИА Гры" Котова порадовала поклонников откровенным фото

Posted 18 сентября 2017, 08:13
Published 18 сентября 2017, 08:13
Modified 1 октября, 14:05
Updated 1 октября, 14:05
На снимке певица лежит на постели в топе от известного бренда, кроме этого предмета одежды на ней больше ничего нет, зону бикини прикрывает уголок простыни.
За сутки, прошедшие с момента публикации, голый снимок набрал более 15 тысяч лайков. По данным СМИ, Котова обнажилась ради хорошего гонорара от производителя белья.
Напомним, ранее еще одна ростовчанка и модель Мария Лиман выложила откровенные снимки.
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