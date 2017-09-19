Доходы ростовских мошенников с ОСАГО приближаются к миллиарду

«В этом году сотни стали жертвами недобросовестных «страховщиков». Люди обращаются ко мне с просьбой продлить полис «ОСАГО», а в итоге выяснилось, что их обманули. Граждане приобрели в прошлом году полис чуть дешевле, чем он стоил на самом деле, поэтому полис не был занесен в базу данных. То есть, в случае ДТП эти люди не получили бы никакие выплаты или ремонт авто», - говорит страховой агент из Ростова-на-Дону Алексей Васильев.