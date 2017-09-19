Доходы ростовских мошенников с ОСАГО приближаются к миллиарду

Все пытаются заработать на несовершенном законе об ОСАГО – и автоюристы и страховщики. Автоюристы выкупают всего за 30% требования пострадавших и судятся со страховыми компаниями, взыскивая все 100, а порой даже и 150% ущерба. А нерадивые страховщики продают поддельные страховки, чуть занижая ее стоимость, но при ДТП автомобилист с фальшивым полисом не получает никаких выплат.
Миллионные ущербы
За первое полугодие текущего года страховыми компаниями региона по обязательной «автогражданке» было собрано 2,1 миллиарда рублей, а выплачено – 3,7 миллиарда рублей.
Значительный вклад в убыточность ОСАГО вносят так называемые мошенники-автоюристы. Они выкупают требования пострадавшей в ДТП стороны за 30-50% от их стоимости, а затем по суду взыскивают не только сумму реального ущерба, но и разнообразные нестраховые выплаты.
Например, штрафы и пени по закону о защите прав потребителей, а также оплату услуг самих автоюристов.
Ущерб, который приносят страховщикам автоюристы, можно оценить по размеру этих нестраховых выплат. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), только за первое полугодие 2017 года потери страховщиков ОСАГО в Ростовской области от действий мошенников-автоюристов составили 588,1 миллиона рублей.
При этом сумма реального ущерба от ДТП по ОСАГО, взысканная в суде, за тот же период составила лишь 338,5 миллиона рублей – это в 1,7 раза меньше, чем доход мошенников.
Ситуация продолжает ухудшаться: по статистике РСА по сравнению с аналогичным периодом прошлого года потери от действий мошенников-автоюристов в Ростовской области выросли на 65%. За тот же период в целом по стране нестраховые судебные выплаты по ОСАГО увеличились лишь на 55%.
«Сейчас острая проблема стоит с мошенничествами в сфере автострахования в Ростовской области, в связи с большим количеством людей, которые организовывают ДТП и фальсифицируют аварии. Однако это все уходит в прошлое, так как в настоящий момент выплаты не производятся, страховые компании должны ремонтировать машины, согласно новому закону. В скором будущем мошенничества в этой области пойдут на спад. Но может появиться новая проблема – недобросовестные автовладельцы с целью наживы могут увеличить последствия незначительного ДТП и «заставить» страховую компанию полностью отремонтировать машину», - отмечает адвокат юридической компании «Территория защиты» Наталья Теряева.
Ростовская область – регион, занимающий 3-е место по совокупности показателей в рейтинге убыточных и проблемных регионов, который ежеквартально составляется Российским союзом автостраховщиков. На первых 20 местах рейтинга – субъекты с максимально негативными показателями, то есть «красная зона». В ней находятся те регионы, где средняя выплата, частота страховых случаев и остальные показатели значительно выше средних по России.
Юг – лидер по страховым мошенникам
Лидером по количеству недобросовестных продавцов полисов ОСАГО оказался юг России - 40,2%, на втором месте - Северный Кавказ, где действует 38,7% мошенников, на третьем – Центральный федеральный округ (10,4%), на четвертом - Приволжье (4%), на пятом – Урал (2,1%), такие данные приводит аналитический центр «АльфаСтрахование».
В список регионов-рекордсменов, где действуют агенты-мошенники попал и Ростов. В этом списке первое место занял Дагестан (23,1%), Чечня оказалась на второй позиции (9,1%), далее расположилась Адыгея (9,1%), Ростов на четвертом месте (8%), с маленьким отрывом от Ростова идет Волгоград (7,8%), затем Краснодар (7,4%), Москва и Московская область (6,4%), Калмыкия (5,5%), Ставрополь (5%), Астрахань (1,8%) и Камчатка (1,6%).
К мошенничеству склонны субагенты, которые могут действовать «под вывеской и от лица страховой компании», не имея с ней никаких официальных или любых иных отношений. Они притворяются сотрудниками страховых компаний, но таковыми никогда не были и не являются.
«В этом году сотни стали жертвами недобросовестных «страховщиков». Люди обращаются ко мне с просьбой продлить полис «ОСАГО», а в итоге выяснилось, что их обманули. Граждане приобрели в прошлом году полис чуть дешевле, чем он стоил на самом деле, поэтому полис не был занесен в базу данных. То есть, в случае ДТП эти люди не получили бы никакие выплаты или ремонт авто», - говорит страховой агент из Ростова-на-Дону Алексей Васильев.
Такие «агенты» заведомо вводят неверную мощность двигателя легкового автомобиля (50% случаев), а при запросе сканов подтверждающих документов делают фотомонтаж. Также используются некорректные данные о территории преимущественного использования ТС, что влечет за собой уменьшение страховой премии. Также мошенники оформляют грузовой автомобиль легковым, что тоже уменьшает цену полиса, а иногда агенты умышленно неверно пишут в полисе ОСАГО отчество человека или его дату рождения.
Значительная разница в стоимости должна насторожить автовладельца, это верный признак мошенничества. ОСАГО является официальным документом, ошибка сделает его недействительным для ГИБДД и страховой компании. Водителю придется заплатить штраф, и он не сможет рассчитывать на урегулирование убытков при ДТП.
«Обманным путем агенты-мошенники, манипулируя коэффициентами, занижают цену полиса, но с клиента берут чуть ниже установленной расчетной премии, а иногда еще плату за свои услуги. Клиент интересуется ценой полиса ОСАГО на свой автомобиль через интернет, радуется, что она оказалась ниже ожидаемой, но при этом не подразумевает, что страховая премия в полисе оказалась еще значительно ниже той, что ему озвучил агент. Разницу такой «порядочный» агент забирает себе», - говорит Евгений Череменин, вице-президент «АльфаСтрахование», директор Южного регионального центра компании.
Поддельные сайты
С начала года продажи ОСАГО в электронном виде стали обязательными для страховых компаний, рост продаж спровоцировал появление новых схем мошеннического характера. Чаще автовладельцы страдают при попытке купить полис по традиционной схеме – у посредников, представляющихся агентами.
Сейчас благодаря стараниям Центрального Банка России и Российского союза автостраховщиков (РСА) отслеживаются и блокируются сайты, предлагающие фальшивые полисы Е-ОСАГО.
Страховые компании обязаны продавать электронные полисы Е-ОСАГО на своих сайтах. Вместе с началом продаж электронных полисов о появились и сайты-мошенники, которые под видом сайтов страховщиков предлагают оплатить полис в режиме онлайн с целью хищения средств граждан.
Попытки минимизировать стоимость полисов привели в ЮФО в первом квартале текущего года к недобору более 2,6 миллиона рублей.
Однако с июля автовладельцам стало проще жить - теперь полис не нужно возить с собой даже в распечатанном виде, каждый представитель ГИБДД должен иметь возможность самостоятельно определить наличие полиса ОСАГО. Проверка полиса будет осуществляться через базу системы межведомственного взаимодействия и АИС РСА.