Очередной новорожденный умер в донской больнице

Ранее в городе завели еще одно уголовное дело после смерти в медучреждении троих новорожденных. В середине июля 32-летняя жительница Пятигорска поступила в больницу. Ей также провели "кесарево сечение". Она родила троих детей. В итоге 23 августа в больнице умер один из детей. Через некоторое время скончались еще двое новорожденных.