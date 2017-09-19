Очередной новорожденный умер в донской больнице

Posted 19 сентября 2017, 13:56
Published 19 сентября 2017, 13:56
Modified 1 октября, 13:16
Updated 1 октября, 13:16
"В начале августа жительница Верхнедонского района поступила в перинатальный центр. Через два дня ей провели операцию "кесарево сечение", - говорится в публикации.
В итоге во вторник ребенок умер в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей. Мать погибшего обратилась в силовые структуры по факту ненадлежащей работы врачей.
Теперь специалисты установят все детали случившегося.
Ранее в городе завели еще одно уголовное дело после смерти в медучреждении троих новорожденных. В середине июля 32-летняя жительница Пятигорска поступила в больницу. Ей также провели "кесарево сечение". Она родила троих детей. В итоге 23 августа в больнице умер один из детей. Через некоторое время скончались еще двое новорожденных.
Сейчас назначены экспертизы, в ходе которых установят причины смерти. По данному факту Минздрав области организовал проверку.
р1
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]