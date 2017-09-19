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Posted 19 сентября 2017, 11:26

Published 19 сентября 2017, 11:26

Modified 1 октября, 14:00

Updated 1 октября, 14:00

Под Ростовом пресекли незаконный ввоз из Украины крупной партии картофеля

19 сентября 2017, 11:26
В Ростовской области на контрольном посту "Донецк" пресекли ввоз из Украины 460 килограммов картофеля, на который отсутствовали нужные документы, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

"Было установлено, что 12 граждан Украины пытались провезти в донской регион почти полтонны картофеля. Фитосанитарных сертификатов на груз не было", - сказано в сообщении.

Кроме того, у иностранцев нашли 11 саженцев и кустарников. Сертификаты подтверждают качество и безопасность продукции.

В результате всю продукцию вернули на Украину.

р1

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