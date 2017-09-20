Инфляция в ЮФО в августе достигла исторического минимума

Снижение индекса цен на потребительском рынке обусловлено значительным замедлением роста стоимости продовольственных товаров с 3,9% в июле до 2,2%, а также низкого уровня инфляции в сегменте непродовольственных товаров. Однако в регионах ЮФО, несмотря на замедление динамики, рост цен на платные услуги превышает общероссийский показатель: 5,8% против 4,1%.
Замедление темпов инфляции произошло во многом благодаря заметному падению цен на плодово-овощную продукцию из-за роста поступлений на розничные рынки относительно дешевой сезонной продукции, которая заменила на рынке импортные и тепличные товары.
"Стабильный вклад в повышенный уровень инфляции услуг в ЮФО привносит Краснодарский край. Эксперты связывают это с высоким уровнем потребспроса отдыхающих на курортах Кубани", - сказано в сообщении.
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