Инфляция в ЮФО в августе достигла исторического минимума

Снижение индекса цен на потребительском рынке обусловлено значительным замедлением роста стоимости продовольственных товаров с 3,9% в июле до 2,2%, а также низкого уровня инфляции в сегменте непродовольственных товаров. Однако в регионах ЮФО, несмотря на замедление динамики, рост цен на платные услуги превышает общероссийский показатель: 5,8% против 4,1%.