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Инфляция в ЮФО в августе достигла исторического минимума

20 сентября 2017, 14:20
В августе 2017 года аналитики отметили снижение инфляции в среднем по субъектам Южного федерального округа с 4,1% до 3,3%, сообщает Южный ГУ Банка России.

Снижение индекса цен на потребительском рынке обусловлено значительным замедлением роста стоимости продовольственных товаров с 3,9% в июле до 2,2%, а также низкого уровня инфляции в сегменте непродовольственных товаров. Однако в регионах ЮФО, несмотря на замедление динамики, рост цен на платные услуги превышает общероссийский показатель: 5,8% против 4,1%.

Замедление темпов инфляции произошло во многом благодаря заметному падению цен на плодово-овощную продукцию из-за роста поступлений на розничные рынки относительно дешевой сезонной продукции, которая заменила на рынке импортные и тепличные товары.

"Стабильный вклад в повышенный уровень инфляции услуг в ЮФО привносит Краснодарский край. Эксперты связывают это с высоким уровнем потребспроса отдыхающих на курортах Кубани", - сказано в сообщении.

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#Новости#Анна Петрова#Экономика#Опросы
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