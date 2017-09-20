Минприроды Ростовской области обязали собирать данные о лесах и недрах

"Министерство природных ресурсов и экологии наделят полномочиями по созданию и ведению фонда биологической информации Ростовской области", – рассказал он. По словам спикера, ведомство также будет отвечать за порядок и условия использования биологической информации об областных недрах.
"Также министерство получит полномочия по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов и лесных насаждений, находящихся в государственной собственности Ростовской области", – заключил спикер.
Министр подчеркнул, что ранее этих полномочий у Минприроды не было.