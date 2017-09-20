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Минприроды Ростовской области обязали собирать данные о лесах и недрах

20 сентября 2017, 16:10
Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области начнет собирать данные о лесах и недрах, сообщил глава ведомства Михаил Фишкин.

"Министерство природных ресурсов и экологии наделят полномочиями по созданию и ведению фонда биологической информации Ростовской области", – рассказал он. По словам спикера, ведомство также будет отвечать за порядок и условия использования биологической информации об областных недрах.

"Также министерство получит полномочия по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов и лесных насаждений, находящихся в государственной собственности Ростовской области", – заключил спикер.

Министр подчеркнул, что ранее этих полномочий у Минприроды не было.

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