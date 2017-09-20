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Пожару около "Театралки" в Ростове присвоен повышенный ранг

20 сентября 2017, 13:18
В Ростове-на-Дону в среду произошло возгорание частного дома, пожару присвоили второй ранг, сообщает региональное УМЧС.

"Инцидент случился на улице 11-я Линия. Загорелся дом на площади 250 квадратных метров", - сказано в сообщении.

Возгорание случилось в 11.50 мск. В работах по ликвидации огня участвуют 42 человека, используются 12 единиц техники.

Напомним, в конце августа в этом районе произошел крупнейший для города пожар. В результате выгорели свыше 100 домов. Из этой зоны эвакуировали более 500 человек. Десятки людей пострадали.

На данный момент причина инцидента неизвестна. Однако на тушение огня ушли практически сутки.

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#Новости#Пожар на "Театралке"#Происшествия
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