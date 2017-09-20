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Posted 20 сентября 2017, 06:51

Published 20 сентября 2017, 06:51

Modified 1 октября, 15:34

Updated 1 октября, 15:34

В Азове лишат лицензии магазин, в котором продавали алкоголь детям

20 сентября 2017, 06:51
В Азове Ростовской области прорабатывается вопрос о лишении лицензии магазина, сотрудники которого неоднократно продавали алкоголь детям, сообщает горадминистрация.

"Магазин "Океан" несколько раз уличали в продаже алкоголя несовершеннолетним", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас рассматривается вопрос о лишении лицензии. Инициатором этой меры стали работники городской комиссии по делам несовершеннолетних.

Ранее появились сведения, что в Ростове в августе из незаконного оборота изъяли одну тысячу литров алкоголя.

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