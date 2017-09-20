Жителей Ростова возмутила маршрутка с дверью на веревке

По словам очевидца, дверь в маршрутке закрывается не при помощи специального механизма, а благодаря обычной веревке, за которую дергает водитель. Открывать двери в данном автобусе пассажирам приходится самостоятельно. При этом во время движения транспортного средства дверь "ходит туда-сюда". Автор сообщения назвал механизм работы дверей "Ашот 2.0".