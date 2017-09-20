Жителей Ростова возмутила маршрутка с дверью на веревке

Posted 20 сентября 2017, 05:59
Published 20 сентября 2017, 05:59
Modified 1 октября, 14:24
Updated 1 октября, 14:24
По словам очевидца, дверь в маршрутке закрывается не при помощи специального механизма, а благодаря обычной веревке, за которую дергает водитель. Открывать двери в данном автобусе пассажирам приходится самостоятельно. При этом во время движения транспортного средства дверь "ходит туда-сюда". Автор сообщения назвал механизм работы дверей "Ашот 2.0".
А стоимость проезда в общественном транспорте, который находится в таком удручающем состоянии составляет 25 рублей.
Ранее пользователи соцсетей выложили фото маршрутки, вышедшей на линию с привязанной дверью.
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