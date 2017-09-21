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Жители Шахт больше других россиян оказались недовольны уровнем жизни

21 сентября 2017, 16:48
Из сотни российских городов ниже всех оценили уровень жизни Шахт в Ростовской области, говорится в исследовании портала Domofond.ru.

Для участия в исследовании респондентам предстояло оценить по десятибалльной шкале уровень жизни в своем городе при среднем ежемесячном доходе. Всего в опросе приняли участие свыше 258,4 тысяч россиян. Так, шахтинцы оценили уровень жизни всего на 3,9 балла, отметив непомерно высокие цены на продукты питания. По этому показателю город оказался на последнем месте в России, как и в прошлом году. Не слишком высоко оценили свой уровень жизни жители другого донского города — Таганрога, который расположился на 77 строчке рейтинга с показателем 4,6 балла. По сравнению с 2016 годом Таганрог потерял три позиции в рейтинге.

Наиболее заметная положительная динамика среди российских городов-миллионеров зафиксирована в Ростове-на-Дону, который поднялся сразу на 14 строчек за год. Жители южной столицы оценили свой уровень жизни на 4,9 балла, благодаря чему Ростов занял 43 место в рейтинге.

В среднем по стране респонденты оценили стоимость жизни на 4,2 балла. При этом лучше всех живут в России москвичи, они оценили уровень жизни в столице на 5,7 балла.

р2

Вы довольны уровнем жизни в своем городе?
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