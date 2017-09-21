Жители Шахт больше других россиян оказались недовольны уровнем жизни

Для участия в исследовании респондентам предстояло оценить по десятибалльной шкале уровень жизни в своем городе при среднем ежемесячном доходе. Всего в опросе приняли участие свыше 258,4 тысяч россиян. Так, шахтинцы оценили уровень жизни всего на 3,9 балла, отметив непомерно высокие цены на продукты питания. По этому показателю город оказался на последнем месте в России, как и в прошлом году. Не слишком высоко оценили свой уровень жизни жители другого донского города — Таганрога, который расположился на 77 строчке рейтинга с показателем 4,6 балла. По сравнению с 2016 годом Таганрог потерял три позиции в рейтинге.