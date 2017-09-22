Штрафы за "Платон" резко увеличат в России

Кроме того, будет отменена система, по которой сегодня нарушителя нельзя штрафовать за зафиксированное нарушение более одного раза в сутки. "Мы увидели, что это работает неправильно, и стимулирует нарушать: чем больше контрольных рамок проехал, тем экономия больше", – подчеркнул Высоцкий.