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Штрафы за "Платон" резко увеличат в России

22 сентября 2017, 17:31
В системе "Платон" будет ужесточена система установленных штрафов в целях более эффективной борьбы с нарушителями, рассказал начальник Южного управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Игорь Высоцкий.

"Будет рассмотрен новый законопроект, речь в котором пойдет о повышении штрафных санкций", – заявил он. По мнению спикера, это должно, прежде всего, сказаться положительно на добросовестных водителях.

"Нарушитель заведомо будет поставлен в более жесткие рамки, и он вынужден будет для себя принимать сложное решение: или нарушать и уплачивать усиленные штрафы, или уплачивать тариф", – пояснил он.

Кроме того, будет отменена система, по которой сегодня нарушителя нельзя штрафовать за зафиксированное нарушение более одного раза в сутки. "Мы увидели, что это работает неправильно, и стимулирует нарушать: чем больше контрольных рамок проехал, тем экономия больше", – подчеркнул Высоцкий.

Если повторность будет отменена, то сколько раз в сутки нарушитель попадется, столько раз и заплатит, подытожил он. В какие сроки решение по вопросу штрафов будет принято, спикер не уточнил.

Вы согласны с увеличением штрафов в системе "Платон"?
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