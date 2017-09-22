Штрафы за "Платон" резко увеличат в России

"Будет рассмотрен новый законопроект, речь в котором пойдет о повышении штрафных санкций", – заявил он. По мнению спикера, это должно, прежде всего, сказаться положительно на добросовестных водителях.
"Нарушитель заведомо будет поставлен в более жесткие рамки, и он вынужден будет для себя принимать сложное решение: или нарушать и уплачивать усиленные штрафы, или уплачивать тариф", – пояснил он.
Кроме того, будет отменена система, по которой сегодня нарушителя нельзя штрафовать за зафиксированное нарушение более одного раза в сутки. "Мы увидели, что это работает неправильно, и стимулирует нарушать: чем больше контрольных рамок проехал, тем экономия больше", – подчеркнул Высоцкий.
Если повторность будет отменена, то сколько раз в сутки нарушитель попадется, столько раз и заплатит, подытожил он. В какие сроки решение по вопросу штрафов будет принято, спикер не уточнил.