Минтранс готовит предложения по скидкам по "Платону"

По словам главы Минтранса Максима Соколова, ведомство готовит предложения по поручению Дмитрия Медведева, и в 2018 году, когда будут формироваться тарифы по "Платону" для большегрузов будет предложен дисконт с учетом длительности пробега машины.
Также Соколов отметил, что надеется на то, что уже до конца текущего года в России будет принят закон, повышающий штрафные санкции до 20 тысяч рублей в отношении неплательщиков по системе "Платон".
Новые тарифы в системе "Платон" вступили в действие весной 2017 года.
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