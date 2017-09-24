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Минтранс готовит предложения по скидкам по "Платону"

24 сентября 2017, 16:25
Министерство транспорта РФ собирается внести предложения по снижению цен по системе "Платон" для большегрузных авто исходя из пробега, сообщает "Коммерсант".

По словам главы Минтранса Максима Соколова, ведомство готовит предложения по поручению Дмитрия Медведева, и в 2018 году, когда будут формироваться тарифы по "Платону" для большегрузов будет предложен дисконт с учетом длительности пробега машины.

Также Соколов отметил, что надеется на то, что уже до конца текущего года в России будет принят закон, повышающий штрафные санкции до 20 тысяч рублей в отношении неплательщиков по системе "Платон".

Новые тарифы в системе "Платон" вступили в действие весной 2017 года.

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#Новости#Экономика#Опросы
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