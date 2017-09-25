Часть имущества ростовской "дочки" ГК "Кингкоул" продана с дисконтом в 40%

Известно, что из семи лотов, выставленных на продажу, реализовать удалось только два. Речь идет о движимом и недвижимом имуществе шахты "Ростовская", а также праве на пользование участка земли по договору аренды.
Общая стоимость проданного имущества составила немногим более 80 миллионов рублей, что на 40% ниже первоначальной цены. Лот "ушел" компании "Донской советник" из Ростова-на-Дону.
Второй лот представлял собой вспомогательную промышленную площадку шахты, его за 411,3 тысячи рублей приобрел бизнесмен из Гуково. Начальная стоимость лота составляла 4,16 миллиона рублей.
В начале 2016 года на предприятии было введено конкурсное производство, срок которого несколько раз продлевался.
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