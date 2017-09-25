Шахтеры прошли пешком 120 км до Ростова и ждут встречи с губернатором

"В пятницу шахтеры дошли до Ростова, один из горняков устроил одиночный пикет возле здания правительства. Наконец, шахтерам вышел министр энергетики и пообещал, что встреча с губернатором Голубевым в скором времени состоится", - сказал Дьяконов.