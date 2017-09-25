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Шахтеры прошли пешком 120 км до Ростова и ждут встречи с губернатором

25 сентября 2017, 20:12
Шахтерам, которые дошли пешком 120 километров - от Гуково до Ростова, в пятницу министр энергетики пообещал встречу с губернатором Василием Голубевым, рассказал RostovGazeta представитель инициативной группы пикетирующих шахтеров Ростовской области Валерий Дьяконов.

В начале сентября из Гуково направились пешком группа шахтеров в Ростов а прием к губернатору региона. Горнякам руководство предприятия ГК "Кингкоул" не выплатило свыше 374 миллионов рублей.

"В пятницу шахтеры дошли до Ростова, один из горняков устроил одиночный пикет возле здания правительства. Наконец, шахтерам вышел министр энергетики и пообещал, что встреча с губернатором Голубевым в скором времени состоится", - сказал Дьяконов.

Также шахтеры в ближайшее время обираются поехать в Москву, чтобы устроить одиночные пикеты возле здания Госдумы и выставки "Профессия шахтер – это почетно".

Сейчас чиновники отчитались о погашении основного долга по зарплате перед шахтерами в сумме 310 миллионов рублей.

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