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ХК "Ростов" опроверг сообщение, что фанатов не пустят на игру с "Алтаем"

26 сентября 2017, 16:33
Администрация ХК "Ростов" сообщила, что болельщики, купившие билеты на матч с "Алтаем", смогут увидеть игру, информация размещена в официальной группе "кондоров" в соцсети.

Напомним, что ранее в группе клуба в соцсети появилась информация о том, что фанаты не смогут посетить первую в этом сезоне домашнюю игру "кондоров", которая состоится во вторник на Iсe Arena из-за отсутствия зрительских мест.

Напомним, что на данном спортивном объекте действительно отсутствуют трибуны. Ранее президент "Ростова" Робертас Кучинскас пояснил, что площадка была построена для занятий детско-юношеской спортшколы. Установка трибун будет произведена в ближайшие месяцы. В этом случае число болельщиков, которые приходят поддержать любимую команду, придется сократить в четыре раза, поскольку вместимость Iсe Arena составляет всего 600 мест против 2,5 тысяч во Дворце спорта, который был закрыт на реконструкцию.

Каким образом удалось решить проблему, руководство клуба не уточнило.

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#Новости#Анна Петрова#Спорт#Опросы
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