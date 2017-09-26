ХК "Ростов" опроверг сообщение, что фанатов не пустят на игру с "Алтаем"

Напомним, что ранее в группе клуба в соцсети появилась информация о том, что фанаты не смогут посетить первую в этом сезоне домашнюю игру "кондоров", которая состоится во вторник на Iсe Arena из-за отсутствия зрительских мест.
Напомним, что на данном спортивном объекте действительно отсутствуют трибуны. Ранее президент "Ростова" Робертас Кучинскас пояснил, что площадка была построена для занятий детско-юношеской спортшколы. Установка трибун будет произведена в ближайшие месяцы. В этом случае число болельщиков, которые приходят поддержать любимую команду, придется сократить в четыре раза, поскольку вместимость Iсe Arena составляет всего 600 мест против 2,5 тысяч во Дворце спорта, который был закрыт на реконструкцию.
Каким образом удалось решить проблему, руководство клуба не уточнило.
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