ХК "Ростов" опроверг сообщение, что фанатов не пустят на игру с "Алтаем"

Напомним, что на данном спортивном объекте действительно отсутствуют трибуны. Ранее президент "Ростова" Робертас Кучинскас пояснил, что площадка была построена для занятий детско-юношеской спортшколы. Установка трибун будет произведена в ближайшие месяцы. В этом случае число болельщиков, которые приходят поддержать любимую команду, придется сократить в четыре раза, поскольку вместимость Iсe Arena составляет всего 600 мест против 2,5 тысяч во Дворце спорта, который был закрыт на реконструкцию.