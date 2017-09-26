rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Под Ростовом осужден сотрудник МЧС за взятку в виде скидки на мебель

26 сентября 2017, 09:41
В Ростовской области суд приговорил к трем годам и семи месяцам заключения работника МЧС в Волгодонске за взятку от бизнесмена, сообщает региональное УМЧС.

"Было установлено, что в 2015 году осужденный узнал о нарушениях противопожарной безопасности в одном из мебельных магазинов. Позже он предложил главе торговой точки за взятку не привлекать его к ответственности", - сказано в сообщении.

Отмечается, что фигурант дела предложил продать ему мебель по закупочной цене. За это обещал вынести предупреждение за выявленные нарушения вместо штрафа.

В результате мужчина купил мягкий уголок по заниженной стоимости. Кроме того, в 2016 году он попался на взятке в 30 тысяч рублей.

Помимо основного наказания осужденного оштрафовали на 250 тысяч рублей.

р1

Вам когда-нибудь предлагали взятку?
Материалы по теме
В Ростове будут судить экс-главу СУ МВД Ростова за взятку в 2 млн рубРуководителей полицейского, пойманного на взятке, наказали под РостовомПолицейского уволили в Волгодонске за взятку в 400 тыс рублей
#Новости#Происшествия#Опросы
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00