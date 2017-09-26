Под Ростовом осужден сотрудник МЧС за взятку в виде скидки на мебель

"Было установлено, что в 2015 году осужденный узнал о нарушениях противопожарной безопасности в одном из мебельных магазинов. Позже он предложил главе торговой точки за взятку не привлекать его к ответственности", - сказано в сообщении.
Отмечается, что фигурант дела предложил продать ему мебель по закупочной цене. За это обещал вынести предупреждение за выявленные нарушения вместо штрафа.
В результате мужчина купил мягкий уголок по заниженной стоимости. Кроме того, в 2016 году он попался на взятке в 30 тысяч рублей.
Помимо основного наказания осужденного оштрафовали на 250 тысяч рублей.
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