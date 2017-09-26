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Прооперированы 13 попавших в ДТП под Краснодаром паломников

26 сентября 2017, 11:09
В краевой больнице Краснодара во вторник прооперированы 13 пострадавших в результате ДТП в районе поселка Молькино, сообщил RostovGazeta представитель министерства здравоохранения Краснодарского края.

Как рассказали в ГУ МВД по краю, около часа ночи на трассе М-4 "Дон" водитель автобуса, перевозившего паломников из Абхазии в Нижний Новгород, столкнулся с грузовиком, который, в свою очередь протаранил автомобиль Toyota.

В аварии погибли шесть человек, в том числе и водитель автобуса. В больницы Краснодара и Горячего Ключа доставлены 19 человек с различными травмами. По предварительным данным, водитель автобуса уснул за рулем.

"В краевой больнице прооперированы 13 человек. Один пострадавший переведен из БСМП в краевую больницу", - отметил сотрудник Минздрава.

Сейчас в краевой больнице Краснодара находятся 11 человек с различным травмами, в больнице Горячего Ключа – восемь пострадавших. В тяжелом состоянии, по данным Минздрава, все еще находятся 10 человек.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

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