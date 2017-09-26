Прооперированы 13 попавших в ДТП под Краснодаром паломников

Как рассказали в ГУ МВД по краю, около часа ночи на трассе М-4 "Дон" водитель автобуса, перевозившего паломников из Абхазии в Нижний Новгород, столкнулся с грузовиком, который, в свою очередь протаранил автомобиль Toyota.
В аварии погибли шесть человек, в том числе и водитель автобуса. В больницы Краснодара и Горячего Ключа доставлены 19 человек с различными травмами. По предварительным данным, водитель автобуса уснул за рулем.
"В краевой больнице прооперированы 13 человек. Один пострадавший переведен из БСМП в краевую больницу", - отметил сотрудник Минздрава.
Сейчас в краевой больнице Краснодара находятся 11 человек с различным травмами, в больнице Горячего Ключа – восемь пострадавших. В тяжелом состоянии, по данным Минздрава, все еще находятся 10 человек.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".