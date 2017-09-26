Ростовская дива Лопырева выбрала свидетелей для своей свадьбы с Басковым

До сих пор для поклонников остается загадкой, состоится ли свадьба Лопыревой и "натурального блондина". Напомним, что Басков сделал предложение блондинке в июне на торжественном мероприятии в Грозном. Певец подарил девушке кольцо с бриллиантом и она приняла его. Однако позже в ее Instagram появилась запись с намеком, что "свадьбы не будет".
Тем не менее, пара все чаще появляется на публике вместе. Так, на ковровую дорожку на фестивале "Новая волна" модель и певец вышли держась за руку. Кроме того, Басков, исполнив песню "Дива" на концерте Филиппа Киркорова, преподнес сидящей в зале Виктории огромный букет цветов.
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