Ростовская дива Лопырева выбрала свидетелей для своей свадьбы с Басковым

До сих пор для поклонников остается загадкой, состоится ли свадьба Лопыревой и "натурального блондина". Напомним, что Басков сделал предложение блондинке в июне на торжественном мероприятии в Грозном. Певец подарил девушке кольцо с бриллиантом и она приняла его. Однако позже в ее Instagram появилась запись с намеком, что "свадьбы не будет".