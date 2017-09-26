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Posted 26 сентября 2017, 13:18

Published 26 сентября 2017, 13:18

Modified 1 октября, 15:02

Updated 1 октября, 15:02

Телефонного террориста осудили в Азове за "минирование" хутора

26 сентября 2017, 13:18
В Ростовской области суд приговорил к обязательным работам жителя Азова, который пообещал взорвать половину хутора, сообщает Азовский городской суд.

"Суд установил, что пьяный мужчина позвонил по телефону 112 и пообещал, что взорвет половину хутора", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в хутор выезжали специалисты. Обнаружить взрывных устройств им не удалось. Сообщение о взрыве оказалось ложным.

После этого завели уголовное дело. Мужчина признал вину.

Суд признал обвиняемого виновным и приговорил к 250 часам обязательных работ.

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