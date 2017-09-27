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Posted 27 сентября 2017, 09:53

Published 27 сентября 2017, 09:53

Modified 1 октября, 13:12

Updated 1 октября, 13:12

На сутки отключат воду в Шахтах

27 сентября 2017, 09:53
Сутки не будет воды в Шахтах Ростовской области из-за проведения плановых ремонтных работ на водопроводе, сообщила горадминистрация.

"Отключение планируют с 08.00 мск 3 октября по 08.00 мск 4 октября", - сказано в сообщении.

Полное отключение водоснабжения связано с подготовкой филиала "Шахтинский" к осенне-зимнему периоду. Во время отключения населению будут подвозить воду в пяти автоцистернах.

Уточняется, что заказать подвоз воды можно, позвонив в территориальные отделы горадминистрации.

р3

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