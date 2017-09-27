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Posted 27 сентября 2017, 10:59

Published 27 сентября 2017, 10:59

Modified 1 октября, 14:42

Updated 1 октября, 14:42

Звезды сериала "Игра престолов" поженятся в реальной жизни

27 сентября 2017, 10:59
Актеры сериала "Игра престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли, сыгравшие Джона Сноу и Игритт, планируют пожениться, эти сведения опубликовала "Телепрограмма".

"О том, что Харингтон сделал предложение Лесли, стало известно от друзей пары", - сказано в публикации.

О помолвке влюбленных уже знают родственники обоих, но дату торжества актеры еще не выбрали.

Отмечается, что Харингтон и Лесли уже 5 лет вместе, и хотя их роман в сериале закончился, в реальной жизни чувства только окрепли. Актер уже купил дом в Англии, в который влюбленные собираются въехать после свадьбы.

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#Культура#Новости
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