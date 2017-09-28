Почти половина предприятий Ростовской области игнорирует охрану природы

От 35 до 40% предприятий в Ростовской области на сегодняшний день не имеет ресурсов, чтобы вести природоохранную деятельность, рассказал начальник департамента федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ЮФО Алексей Пикалов.