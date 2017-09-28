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Почти половина предприятий Ростовской области игнорирует охрану природы

28 сентября 2017, 09:02
От 35 до 40% предприятий в Ростовской области на сегодняшний день не имеет ресурсов, чтобы вести природоохранную деятельность, рассказал начальник департамента федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ЮФО Алексей Пикалов.

"Я думаю, что 35-40% предприятий в Ростовской области не способны на сегодняшний день осуществлять природоохранную деятельность", – сообщил он. По словам спикера, в качестве мер предпринимается проведение плановых и внеплановых проверок.

"В ходе проверок определяются нарушения. Но, как правило, штрафы уже не пугают", – подчеркнул спикер.

Пикалов пояснил, что взамен штрафов приходится прибегать к расчету ущерба.

Среди предприятий, долгое время загрязнявших окружающую среду, были названы ООО "Икеа мос" и ООО "Амилко". В настоящее время имевшиеся на них нарушения устранены.

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