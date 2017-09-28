Почти половина предприятий Ростовской области игнорирует охрану природы

"Я думаю, что 35-40% предприятий в Ростовской области не способны на сегодняшний день осуществлять природоохранную деятельность", – сообщил он. По словам спикера, в качестве мер предпринимается проведение плановых и внеплановых проверок.
"В ходе проверок определяются нарушения. Но, как правило, штрафы уже не пугают", – подчеркнул спикер.
Пикалов пояснил, что взамен штрафов приходится прибегать к расчету ущерба.
Среди предприятий, долгое время загрязнявших окружающую среду, были названы ООО "Икеа мос" и ООО "Амилко". В настоящее время имевшиеся на них нарушения устранены.