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Posted 30 сентября 2017, 15:49

Published 30 сентября 2017, 15:49

Modified 1 октября, 14:26

Updated 1 октября, 14:26

Длительный перелет повлиял на проигрыш ФК "Ростов" "СКА-Хабаровску"

30 сентября 2017, 15:49
Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Леонид Кучук заявил, что в матче против "СКА-Хабаровск" на проигрыш команды повлиял длительный перелет, сведения размещены на сайте донского клуба.

"Пришлось лететь 15 часов. Это тяжело для любого клуба. Это повлияло на проигрыш, но не является оправданием", - сказано в сообщении.

Кучук добавил, что Тимофей Калачев вышел только на замену из-за нескольких причин. В том числе наличия травм и искусственного поля. Матч состоялся в Хабаровске в субботу в рамках чемпионата РФ. Ростовчане проиграли со счетом 2:1.

Отмечается, что первую половину игры "Ростов" потратил на то, чтобы освоиться на местном искусственном поле.

Сейчас команда находится на шестом месте в рейтинге чемпионата.

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