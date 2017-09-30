Длительный перелет повлиял на проигрыш ФК "Ростов" "СКА-Хабаровску"

Posted 30 сентября 2017, 15:49
Published 30 сентября 2017, 15:49
Modified 1 октября, 14:26
Updated 1 октября, 14:26
"Пришлось лететь 15 часов. Это тяжело для любого клуба. Это повлияло на проигрыш, но не является оправданием", - сказано в сообщении.
Кучук добавил, что Тимофей Калачев вышел только на замену из-за нескольких причин. В том числе наличия травм и искусственного поля. Матч состоялся в Хабаровске в субботу в рамках чемпионата РФ. Ростовчане проиграли со счетом 2:1.
Отмечается, что первую половину игры "Ростов" потратил на то, чтобы освоиться на местном искусственном поле.
Сейчас команда находится на шестом месте в рейтинге чемпионата.
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