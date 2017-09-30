Двое пострадали в тройном ДТП с участием иномарок и мотоцикла под Ростовом

"По предварительной информации происшествие случилось около 10.40 в пятницу в районе дома 194 по улице Буденновская. Мотоцикл "Иж Юпитер-5" под управлением водителя 1986 года рождения при обгоне столкнулся с автомобилем Renault Duster, за рулем которого находился водитель 1969 года рождения", - отметил сотрудник отдела пропаганды.