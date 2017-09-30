rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 сентября 2017, 09:20

Published 30 сентября 2017, 09:20

Modified 1 октября, 15:21

Updated 1 октября, 15:21

Двое пострадали в тройном ДТП с участием иномарок и мотоцикла под Ростовом

30 сентября 2017, 09:20
Два человека пострадали в ДТП с участием трех иномарок и мотоцикла в городе Новочеркасске Ростовской области в пятницу, сообщил RostovGazeta представитель отдела пропаганды ГУ ГИБДД России по региону.

"По предварительной информации происшествие случилось около 10.40 в пятницу в районе дома 194 по улице Буденновская. Мотоцикл "Иж Юпитер-5" под управлением водителя 1986 года рождения при обгоне столкнулся с автомобилем Renault Duster, за рулем которого находился водитель 1969 года рождения", - отметил сотрудник отдела пропаганды.

После этого мотоцикл влетел в припаркованный Hyundai, за рулем которого был водитель 1982 года рождения. Тот, в свою очередь, въехал в припаркованный впереди Porsche.

В результате ДТП два человека – мотоциклист и пассажир мотоцикла были доставлены с травмами в больницу. Пассажиры авто не пострадали.

Вы гоняли на мотоцикле когда-либо?
Проголосовало: 0 чел.
#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика