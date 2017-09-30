Двое пострадали в тройном ДТП с участием иномарок и мотоцикла под Ростовом

Posted 30 сентября 2017, 09:20
Published 30 сентября 2017, 09:20
Modified 1 октября, 15:21
Updated 1 октября, 15:21
"По предварительной информации происшествие случилось около 10.40 в пятницу в районе дома 194 по улице Буденновская. Мотоцикл "Иж Юпитер-5" под управлением водителя 1986 года рождения при обгоне столкнулся с автомобилем Renault Duster, за рулем которого находился водитель 1969 года рождения", - отметил сотрудник отдела пропаганды.
После этого мотоцикл влетел в припаркованный Hyundai, за рулем которого был водитель 1982 года рождения. Тот, в свою очередь, въехал в припаркованный впереди Porsche.
В результате ДТП два человека – мотоциклист и пассажир мотоцикла были доставлены с травмами в больницу. Пассажиры авто не пострадали.
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