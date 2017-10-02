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Posted 2 октября 2017, 13:30

Published 2 октября 2017, 13:30

Modified 1 октября, 15:23

Updated 1 октября, 15:23

Горно-обогатительная фабрика на Дону задолжала 7 млн руб работникам

2 октября 2017, 13:30
В Ростовской области "Горно-обогатительная фабрика "Углерод", которая задолжала работникам 7 миллионов рублей, частично погасила долги, сообщает в понедельник региональная прокуратура.

"Всего по факту невыплаты зарплат передали свыше 140 исков. В результате 113 человек получили деньги", - сказано в сообщении.

Кроме того, главу предприятия дисквалифицировали на один год. По факту случившегося завели уголовное дело.

Отмечается, что главу компании оштрафовали на 30 тысяч рублей. Фабрика находится в Каменском районе.

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