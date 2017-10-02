rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Составлен рейтинг недорогих кроссоверов на вторичном рынке

2 октября 2017, 10:36
Автоспециалисты составили рейтинг, в который вошли подержанные кроссоверы, стоимость которых не превышает 500 тысяч рублей, сообщает издание "Автоновости дня".

"Рассматривались также авто, возраст которых менее 10 лет. Лидером оказалась Toyota RAV4. Она надежна и практична", - сказано в публикации.

Далее идет Suzuki Grand Vitara. Мощность мотора модели составляет 140 "лошадок". В тройку лидеров попал Land Rover Freelander на 2.2-литровом турбодизеле. Он комфортный и надежный.

На четвертую позицию поставили Hyundai Santa Fe, мощность двигателя которого достигает 189 "лошадок". Пятое место занимает Mitsubishi Outlander 2. Он является мощным и надежным.

р1

У вас есть машина?
Материалы по теме
Составлен рейтинг самых дешевых иномарокРейтинг самых дорогих автономеров составлен в РоссииСоставлен рейтинг популярных в РФ авто с высоким клиренсом
#Новости#Илья Ульянов#Экономика#Опросы
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Подробности гибели женщины из-за падения дерева назвали в Ростовской области
Сегодня, 09:35
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00