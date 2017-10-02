Составлен рейтинг недорогих кроссоверов на вторичном рынке

"Рассматривались также авто, возраст которых менее 10 лет. Лидером оказалась Toyota RAV4. Она надежна и практична", - сказано в публикации.
Далее идет Suzuki Grand Vitara. Мощность мотора модели составляет 140 "лошадок". В тройку лидеров попал Land Rover Freelander на 2.2-литровом турбодизеле. Он комфортный и надежный.
На четвертую позицию поставили Hyundai Santa Fe, мощность двигателя которого достигает 189 "лошадок". Пятое место занимает Mitsubishi Outlander 2. Он является мощным и надежным.
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