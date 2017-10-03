Росздравнадзор выявил грубые нарушения на ТАНТК им. Г.М. Бериева

Posted 3 октября 2017, 07:09
Published 3 октября 2017, 07:09
Modified 1 октября, 14:28
Updated 1 октября, 14:28
"Были выявлены грубые нарушения. Среди них осуществление предпринимательской деятельности без лицензии и работа, не связанная с привлечением прибыли, без нужных разрешений", - сказано в сообщении.
Кроме того, зафиксировали нарушение порядка проведения обязательного медосвидетельствования водителей. Виновным в нарушении признали главврача предприятия.
В результате было выдано предписание с требованием устранить все недочеты. Все эти условия необходимо выполнить до 10 февраля.
Отмечается, что нарушения были выявлены во время проверки.
Ранее появились данные, что, по решению суда, авиазаводу придется заплатить 6,7 миллиарда рублей за срыв поставки амфибий Минобороны.
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