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Posted 3 октября 2017, 10:02

Published 3 октября 2017, 10:02

Modified 1 октября, 14:36

Updated 1 октября, 14:36

В Шахтах на рабочего упала бетонная плита, пострадавший погиб

3 октября 2017, 10:02
В Шахтах Ростовской области с пятиэтажного дома на разнорабочего упала часть бетонной плиты, пострадавший скончался, сообщает региональное УСКР.

"В понедельник мужчина занимался обрезкой деревьев в переулке Донском. С жилого дома на него рухнула часть бетонной плиты", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пострадавший умер на месте инцидента. Ему было 58 лет.

В данный момент проводятся проверочные мероприятия. Назначены необходимые экспертизы.

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