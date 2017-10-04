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Posted 4 октября 2017, 13:56

Published 4 октября 2017, 13:56

Modified 1 октября, 15:24

Updated 1 октября, 15:24

Двое рабочих погибли в Таганроге из-за воспламенения краски

4 октября 2017, 13:56
В Таганроге Ростовской области во время проведения работ по покраске конструкций произошло возгорание, погибли двое рабочих, сообщает региональное УСКР.

"Инцидент случился 28 сентября на территории производственного назначения. Рабочие занимались покраской металлоконструкций. В результате воспламенилась краска", - сказано в сообщении.

Отмечается, что погибли два человека в возрасте 32 и 42 лет. Инцидент случился из-за несоблюдения требований охраны труда.

По факту произошедшего завели уголовное дело. Сейчас устанавливаются все детали случившегося.

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