Эксперимент по содержанию раков в искусственных условиях проводят на Дону

Posted 4 октября 2017, 12:12
Published 4 октября 2017, 12:12
Modified 1 октября, 14:18
Updated 1 октября, 14:18
"В ходе эксперимента ученые еженедельно проверяют температуру воды в бассейне с раками, содержание кислорода, гидрохимические значения среды", - сказано в сообщении.
Раков с плотностью 40 особей на квадратный метр поселили в бассейне объемом в два кубических метра. Для эксперимента отобрали кубанских пойменных раков, которые лучше остальных подходят для разведения в регионе.
Кроме оценки среды обитания, каждую неделю проводят контроль массы, пола, длины, состояния панциря и наличия заболеваний.
По предварительным данным, перспективы содержания раков в искусственных условиях признаны положительными.
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