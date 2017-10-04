rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 октября 2017, 12:12

Published 4 октября 2017, 12:12

Modified 1 октября, 14:18

Updated 1 октября, 14:18

Эксперимент по содержанию раков в искусственных условиях проводят на Дону

4 октября 2017, 12:12
В Ростовской области начали проводить эксперимент по содержанию раков в искусственных условиях, сообщил Азовский НИИ рыбного хозяйства.

"В ходе эксперимента ученые еженедельно проверяют температуру воды в бассейне с раками, содержание кислорода, гидрохимические значения среды", - сказано в сообщении.

Раков с плотностью 40 особей на квадратный метр поселили в бассейне объемом в два кубических метра. Для эксперимента отобрали кубанских пойменных раков, которые лучше остальных подходят для разведения в регионе.

Кроме оценки среды обитания, каждую неделю проводят контроль массы, пола, длины, состояния панциря и наличия заболеваний.

По предварительным данным, перспективы содержания раков в искусственных условиях признаны положительными.

р3

Вы когда-нибудь ловили раков?
Проголосовало: 0 чел.
#Наука#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика