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Остановка сердца стала причиной смерти основателя Playboy

4 октября 2017, 14:43
Остановка сердца и легочная недостаточность вызвала смерть основателя Playboy Хью Хефнера, эти сведения опубликовало РИА "Новости".

"Причину назвали после того, как СМИ получили доступ к заключению медицинских работников о том, что вызвало критическое состояние", - сказано в публикации.

Кроме того, Хефнер, который умер дома в окружении близких в возрасте 91 год, страдал от заражения крови, а также от кишечной палочки.

Напомним, ростовская звезда Playboy Мария Лиман после смерти Хефнера рассказала в соцсети, что была знакома с основателем журнала и высказала мнение, что жизнь издания прекратится вместе с кончиной его создателя.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Общество
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