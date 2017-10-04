Остановка сердца стала причиной смерти основателя Playboy

"Причину назвали после того, как СМИ получили доступ к заключению медицинских работников о том, что вызвало критическое состояние", - сказано в публикации.
Кроме того, Хефнер, который умер дома в окружении близких в возрасте 91 год, страдал от заражения крови, а также от кишечной палочки.
Напомним, ростовская звезда Playboy Мария Лиман после смерти Хефнера рассказала в соцсети, что была знакома с основателем журнала и высказала мнение, что жизнь издания прекратится вместе с кончиной его создателя.
р3