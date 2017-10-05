Суд признал сделку филиала "МРСК Юга" на 21 млн руб недействительной

Известно, что ранее "МРСК Юга" в лице филиала "Калмэнерго" обратилась с исковым заявлением в Арбитражный суд с требованием признать банкротом "КалмЭнергоКом". В результате в феврале 2014 года в отношении предприятия конкурсным управляющим было введено конкурсное производство. Позже конкурсный управляющий "КалмЭнергоКом" обратился в Арбитражный суд с требованием признать недействительной сделкой заявление "Калмэнерго" о зачете взаимных обязательств, подписанное в начале 2017 года.