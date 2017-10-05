Суд признал сделку филиала "МРСК Юга" на 21 млн руб недействительной

Posted 5 октября 2017, 07:11
Published 5 октября 2017, 07:11
Modified 1 октября, 14:56
Updated 1 октября, 14:56
Известно, что ранее "МРСК Юга" в лице филиала "Калмэнерго" обратилась с исковым заявлением в Арбитражный суд с требованием признать банкротом "КалмЭнергоКом". В результате в феврале 2014 года в отношении предприятия конкурсным управляющим было введено конкурсное производство. Позже конкурсный управляющий "КалмЭнергоКом" обратился в Арбитражный суд с требованием признать недействительной сделкой заявление "Калмэнерго" о зачете взаимных обязательств, подписанное в начале 2017 года.
Согласно указанному заявлению "Калмэнерго", в счет оплаты задолженности перед "Калмыцкой энергетической компанией" за электроэнергию в размере свыше 37,5 миллиона рублей заявило о зачете встречных требований к должнику по оплате задолженности за электроэнергию, приобретаемую в целях компенсации потерь в сетях в размере 21 миллиона рублей.
В конце мая суд удовлетворил требования конкурсного управляющего, в результате была восстановлена задолженность "КалмЭнергоКом" перед "Калмэнерго", а также задолженность "Калмэнерго" перед предприятием-банкротом. Суд принял во внимание нарушение очередности удовлетворения текущих платежей, поскольку перед компанией "МРСК Юга" у предприятия имеются непогашенные обязательства в размере более 461 миллиона рублей.
Не согласившись с решением первой инстанции "Калмэнерго" попыталось обжаловать его, однако апелляционный суд также принял сторону компании "КалмЭнергоКом".
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