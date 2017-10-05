В Ростовской области запретили рубить деревья без согласия жителей

Кроме того, прежде чем приступить к полному или частичному уничтожению кустарников, требуется составить план, в котором должны быть прописаны все действия по вырубке с указанием того, какие деревья останутся и какие посадят взамен. Если деревья сухие, то требуется приложить видео, на котором видно их состояние.