В Ростовской области запретили рубить деревья без согласия жителей

Posted 5 октября 2017, 06:58
Published 5 октября 2017, 06:58
Modified 18 ноября, 14:15
Updated 18 ноября, 14:15
"По новым правилам перед вырубкой деревьев требуется провести оценку их состояния и привлечь население к участию в принятии решения", - сказано в сообщении.
Кроме того, прежде чем приступить к полному или частичному уничтожению кустарников, требуется составить план, в котором должны быть прописаны все действия по вырубке с указанием того, какие деревья останутся и какие посадят взамен. Если деревья сухие, то требуется приложить видео, на котором видно их состояние.
Отмечается, что после вырубки работу на предмет соответствия плану будут принимать местные власти, в случае нарушений подрядчик обязан возместить ущерб.
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