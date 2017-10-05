rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 октября 2017, 06:58

Published 5 октября 2017, 06:58

Modified 18 ноября, 14:15

Updated 18 ноября, 14:15

В Ростовской области запретили рубить деревья без согласия жителей

5 октября 2017, 06:58
Единую форму по сносу зеленых насаждений утвердили в Ростовской области, сообщило региональное Минприроды.

"По новым правилам перед вырубкой деревьев требуется провести оценку их состояния и привлечь население к участию в принятии решения", - сказано в сообщении.

Кроме того, прежде чем приступить к полному или частичному уничтожению кустарников, требуется составить план, в котором должны быть прописаны все действия по вырубке с указанием того, какие деревья останутся и какие посадят взамен. Если деревья сухие, то требуется приложить видео, на котором видно их состояние.

Отмечается, что после вырубки работу на предмет соответствия плану будут принимать местные власти, в случае нарушений подрядчик обязан возместить ущерб.

р3

В Вашем районе много сухих деревьев?
Проголосовало: 1 чел.
Материалы по теме
Случаи незаконной вырубки лесов участились в Ростовской областиНа пикет против вырубки рощи в Ростове вышли 300 человек
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика