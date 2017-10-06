Фестиваль энергосбережения в Ростове продлили до конца октября

Фестиваль проходит в разных городах России в сентябре-октябре. В рамках фестиваля организовали конкурс детских рисунков среди школьников 1-7 классов, итоги которого подведут в пятницу, а также провели тематические встречи в школах, ученикам предлагали написать сочинения на тему энергоэффективности и сберегающих технологий.
"Фестиваль в Ростове проходит уже второй раз при поддержке администрации города. Мы надеемся, что он воспитает молодежь, будет прививать бережное отношение к энергоресурсам", - говорит Пилипенко.
По словам замглавы департамента ЖКХ Ростова Максима Рябошапко, сейчас в городе прорабатывается программа по повышению энергоэффективности. "Мы устанавливаем общедомовые приборы учета, при проведении капремонта утепляем кровли и меняем деревянные окна на металлопластиковые", - сказал он.
Ростовчан также призвали подписать декларацию бережного отношения к энергоресурсам на сайте всероссийского фестиваля.