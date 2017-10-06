rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Фестиваль энергосбережения в Ростове продлили до конца октября

6 октября 2017, 14:58
Фестиваль энергосбережения, который стартовал на набережной Ростова-на-Дону 16 сентября, продлится вместо одного дня на весь месяц, поскольку организаторы намерены провести ряд тематических встреч со школьниками, сообщил председатель Молодежного правительства города Александр Пилипенко.

Фестиваль проходит в разных городах России в сентябре-октябре. В рамках фестиваля организовали конкурс детских рисунков среди школьников 1-7 классов, итоги которого подведут в пятницу, а также провели тематические встречи в школах, ученикам предлагали написать сочинения на тему энергоэффективности и сберегающих технологий.

"Фестиваль в Ростове проходит уже второй раз при поддержке администрации города. Мы надеемся, что он воспитает молодежь, будет прививать бережное отношение к энергоресурсам", - говорит Пилипенко.

По словам замглавы департамента ЖКХ Ростова Максима Рябошапко, сейчас в городе прорабатывается программа по повышению энергоэффективности. "Мы устанавливаем общедомовые приборы учета, при проведении капремонта утепляем кровли и меняем деревянные окна на металлопластиковые", - сказал он.

Ростовчан также призвали подписать декларацию бережного отношения к энергоресурсам на сайте всероссийского фестиваля.

Материалы по теме
На фестивале науки в Ростове представили старые изобретенияПримерно 30 тыс человек примут участие в фестивале науки в Ростове
#Новости#Новости Ростова#Юлия Ликарчук#Город
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00