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Posted 7 октября 2017, 06:44

Published 7 октября 2017, 06:44

Modified 1 октября, 15:30

Updated 1 октября, 15:30

Ростовчанина уличили в афере с землей на 1,3 млн рублей

7 октября 2017, 06:44
В Ростове-на-Дону завели уголовное дело в отношении мужчины, которого заподозрили в мошенничестве на сумму 1,3 миллиона рублей, информирует региональное УМВД.

"По данным полиции, 48-летний подозреваемый предложил мужчине помощь в оформлении документов на аренду участка земли. Он хотел стать посредником", - говорится в публикации.

Отмечается, что фигурант дела получил 1,3 миллиона, однако свои обязательства не выполнил. Деньги он потратил на себя.

Дело завели по факту мошенничества. Максимальное наказание - 10 лет колонии.

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