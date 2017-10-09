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Posted 9 октября 2017, 13:06

Published 9 октября 2017, 13:06

Modified 1 октября, 15:24

Updated 1 октября, 15:24

Свыше 30 домов отремонтируют в кредит в Ростовской области

9 октября 2017, 13:06
В Ростовской области в 2018 году отремонтируют в кредит свыше 30 многоквартирных домов, сообщило облправительство.

"В настоящий момент уже поступили 35 заявок на участие, ожидается, что их число еще увеличится", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в 2017 году в программе субсидировании процентной ставки по капремонту участвуют 22 дома возрастом от пяти до 60 лет. Для участия необходимо иметь общедомовые приборы учета и подать заявку.

Из 22 домов в половине работы уже завершили, в оставшихся все мероприятия закончат до 15 октября текущего года.

р3

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