Деньги на культуру тратят на халтуру

Художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова и некоторых его коллег обвиняют в хищении выделенных из бюджета 68 миллионов рублей. Громкий процесс над Серебренниковым показывает, что расходование бюджетных средств в сфере культуры, как минимум, вызывает вопросы.
Редакция RostovGazeta попыталась разобраться, так ли легко проследить трату бюджетных средств и эффективность их расходования на культуру в Ростовской области.
Траты
Бюджет на культуру в регионе растет из года в год. Так, в 2015 году выделили 1,8 миллиарда рублей, в 2016 году – 2,4 миллиарда, в 2017 году – 2,5 миллиарда, следует из отчетов, размещенных на сайте министерства культуры региона. Если посмотреть на выполнение бюджета в текущем году, то некоторые пункты вызывают вопросы. На 1 сентября 2017 года абсолютно не выполнены капитальный ремонт памятников, подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры, приобретение музыкальных инструментов. В графе "исполнение" стоит "0%". На эти пункты было выделено 3,6 миллиона рублей, 10 миллионов и 361 тысяча соответственно.
В июле 2017 года заместитель министра культуры Ростовской области Лариса Дубинина сообщала, что средний износ музыкальных инструментов в детских школах искусств Ростовской области равен 76%. По ее словам, на замену инструментов необходимо 410 миллионов. Но при этом даже выделенный бюджет на покупку музыкальных инструментов не потрачен.
Тогда же министр культуры Ростовской области Александр Резванов критиковал еще один невыполненный пункт, он был недоволен качеством проектно-сметной документации муниципалитетов. Резванов утверждал, что в ней не просчитаны посадки, не учтено сопротивление материалов, отсутствуют усиления, замена балок кровли. Видимо, трудности с проектированием преодолеть не удалось.
Есть проблемы и с отчетами у регионального министерства культуры. Например, нельзя посмотреть итоговый отчет за 2016 год. Есть только последний финансовый отчет на первое декабря, где опять страдает разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт областных учреждений культуры (исполнение на 44,4%), капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры (61,6%), а также выполнение государственной программы Ростовской области "Доступная среда" (62,2%).
У всех опрошенных RostovGazeta экспертов есть сомнения в том, что выделенные на развитие культуры деньги тратятся эффективно.
Денег не хватает, но "мертвым душам" платят в срок
Показательным является расходование средств театрами. Несмотря на якобы жесткий контроль расходов, деньги продолжают уходить неизвестно куда.
"Мы расходуем целевую субсидию только на те цели, которые нам разрешены нашим уставом. Мы же отчитываемся ежемесячно, ежеквартально, по полугодию, по году. Средства выделяются на заработную плату, на налоги, на коммунальные расходы, на новые постановки, на содержание имущества", - сообщила директор Ростовского-на-Дону академического молодежного театра Карина Сердюченко. Она отметила, что все растраты из бюджетных средств руководство театра согласовывает с казначейством и учредителем.
"Допустим, условно в муниципальном задании указано, что мы имеем право поставить две постановки в год за субсидию. Если мы хотим поставить больше новых постановок, то мы изыскиваем средства: от продажи билетов, ищем спонсоров", - поясняет Сердюченко.
По словам директора, при этом бюджетные деньги идут на зарплату людям, которые ничего не делают. "Это люди, которые уже по здоровью, по психофизическому состоянию не в состоянии работать на сцене, и они находятся на бессрочных договорах. По закону я не имею права перевести людей на срочные договоры без их желания. Я не могу их уволить", - говорит директор. Она добавляет, что из-за этого нельзя взять в труппу новые кадры.
При этом все театралы признают, что окупать театр себя не может, театрам нужна поддержка, и сейчас ее не хватает.
"Театр никогда не будет самоокупаемым, это закон, который сложился за долгие годы", - считает директор Ростовского-на-Дону академического молодежного театра Карина Сердюченко. Она уверена, чтобы театр носил просветительскую функцию, а не развлекательную, его нужно спонсировать.
Так считает и режиссер частного театра "Человек в кубе" Катерина Рындина. Она полагает, что для окупаемости театра он либо должен превратиться в сериал, "поедаемый всеми", либо для зрителей должны выйти на первый план ценности духа. "Театр - это не кино, его не запишешь на пленку. Это здесь и сейчас. И это здесь и сейчас требует постоянного ресурса. Театру нужны меценаты, по-хорошему. Люди, которые помогают нести идею творчества и совершенства", - добавляет режиссер.
Директор Ростовского-на-Дону академического молодежного театра Карина Сердюченко считает актуальной проблему условий для актеров. "Это заработная плата, которая у актеров не самая лучшая. И вопрос с квартирами, в нашем театре не хватает жилого фонда для достойного расселения актеров", - поясняет спикер.
Также среди трудностей она называет нехватку средств на новые постановки. "Мы формируем план на год, но мы много гастролируем, встречаемся, и с каких-то взаимоотношений рождаются новые проекты. И когда проект возникает спонтанно, на его реализацию всегда не хватает средств", - говорит Сердюченко.
Она рассказывает о проекте "Творческая лаборатория", на которую театр пока не получает денег. "Суть в том, что приезжает три режиссера и за четыре дня делают эскизы спектаклей. В этом году режиссеры их сделали, и все три удачные, мы хотим сделать три постановки. Из них только на одну нам дали средства из бюджета. Это не очень правильно, потому что работы получились замечательные, и зритель проголосовал за то, чтобы эти постановки вошли в репертуар", - считает директор.
Она отмечает, что бюджетных средств не выделяют на гастроли и фестивали. "Гастроли дают еще какие-то средства или хотя бы мы выходим в ноль по затратам, что уже неплохо. А фестивальные проекты не дают ничего в экономическом смысле, но дают все в творческом. Это очень серьезная возможность театрам поднять свой уровень и понять, куда мы движемся", - поясняет Сердюченко.
В новом кинокластере некому работать
Не только театрам не хватает средств на развитие, но и кинематографу, считает сценарист федеральных телеканалов Валерия Байкеева. Она утверждает, что это происходит из-за воровства и коррупции. "Денег на кино все меньше, поэтому падает его качество. Серьезному сценаристу надо платить, а продюсеры пытаются на этом сэкономить. В 90-х снимали "Улицу разбитых фонарей", "Семейные тайны", это сериалы хорошего качества, сейчас на такие нет денег. Поэтому каналы начинают показывать то, что лежит на полках", - описывает ситуацию специалист.
"Единственное, что возможно в этой ситуации, делать, что должен. И искать честных людей, они есть", - добавляет она.
Спикер считает, что большая проблема для мира кино - образование. "Чтобы стать хорошим сценаристом, нужно прочитать много, не побоюсь этого слова, книг. Необходимо знать психологию, биологию, историю. Если ты пишешь о Второй мировой войне, то должен разбираться в материале", - уверяет Байкеева. Она приводит в пример установку памятника Михаилу Калашникову в Москве. "Его автомат появился после Второй мировой войны, он не защищал родину. Сам памятник напоминает "братков" 90-х, а на постаменте сделали схему автомата "Штурмгевер". Почему? От недостатка образования. Такие вещи нужно исследовать в архивах, а не в Интернете", - считает специалист.
Она напомнила, что продюсер кинокомпании "Централ Партнершип" Сергей Багиров пытается открыть кинокластер в Ростовской области. "В регионе кино должно сниматься недорого, как в Минске, в котором есть команда. В Ростове персонала, который вышел бы на площадку, нет. Поэтому нужно открывать киношколу, в которой бы готовили не силиконовых актрис, а серьезных специалистов", - уверена сценарист. Она отметила, что для этого нужно увлечь специалистов федерального уровня, создать условия, чтобы они приезжали преподавать вахтовым методом.
"Кино нужны волевые решения власти", - заключила сценарист.
Деньги для памятников тратят на ошибки
Председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников Александр Кожин считает, что распил денег в сфере культуры вполне возможен. "Например, когда на здания по смете выделяют 3,5 тысячи рублей за квадратный метр, а исполнитель говорит, что работает за десятую часть от этой суммы. Конечно, часть денег идет на леса, материалы, но очевидно, что есть неувязка", - говорит эксперт. Он также приводит в пример выделение средств на ремонт памятников в конце года. "Когда делают ремонт в декабре, когда его нельзя делать, то очевидно, что это неэффективно", - добавляет эксперт.
По его словам, когда в 2014 году ремонтировали дом на Московской, 20, но жители просили заменить коммуникации, а не ремонтировать фасад. "При этом подрядчик не мог этого сделать, потому что средства должны были уйти только на фасад и кровлю. Если бы он отремонтировал коммуникации, его бы могли посадить, хотя жители были бы рады такому ремонту", - рассказывает эксперт.
Он утверждает, что в сентябре в этом доме обрушился потолок.
Он также выделяет проблему сохранения исторических фасадов домов. "Когда иностранцы приедут на чемпионат мира в Ростов и не увидят под свежепокрашенной розовой и бежевой штукатуркой кирпичных фасадов начала ХХ века, то это неэффективное использование средств", - говорит председатель. Он сетует на то, что в городе не осталось района, в котором можно снимать фильмы о прошлом, и кино о событиях в Ростове снимают в Одессе.
Проверки не устраняют ошибки
Кожин уверен, что проверка может найти нарушения у любой организации, которая использует бюджетные средства, в том числе у той, которая тратит деньги по назначению. "И результаты проверки могут использовать для того, чтобы уничтожить человека, если физически это сделать нельзя", - добавляет эксперт.
Директор Южнороссийского центра развития парламентаризма, кандидат политических наук Александр Сухарь считает, что сегодня министерство культуры на федеральном уровне выделяет достаточно серьезные средства на производство кинокартин, театральные постановки и другие культурные мероприятия, но их качество часто вызывает сомнения. "Разумеется, по документам все может проходить идеально и укладываться в выделенные суммы. Но есть очевидные вещи, когда и зрителю, и органам власти невооруженным взглядом видно, где создатель картины схалтурил в сценарной части, сделал все наспех, где по декорациям поскромничал. Тогда контролирующие инстанции проводят соответствующие проверки", - сообщил Сухарь. Он считает, что проверки - это не попытки давления на культуру, как заявляет часть кинематографического сообщества о ситуации с Кириллом Серебренниковым. "На Западе проверяющим органом является продюсер и инвесторы, они вкладывают средства и всегда за каждый вложенный доллар спрашивают. У нас же подобные ситуации всегда носят острый характер", - говорит эксперт.
Сухарь уверен, что, во-первых, необходимо уйти от практики повсеместного финансирования российского кинематографа государством. "Государство должно финансировать картины, возможно, которые касаются исторических дат государства или патриотического и духовно-нравственного воспитания молодого жителя", - поясняет он. Остальные фильмы, по его мнению, должны сами окупаться в прокате.
"Во-вторых, нам нужно уделить внимание ремонту домов культуры, финансированию театральных постановок в провинции, развитию кружков в селах и в малых городах. Вот актуальная культура на сегодня", - считает эксперт. Он отмечает, что первые шаги к этому уже делаются. "Государство запустило целый ряд проектов по финансированию детских театров, театров малых городов, сельских домов культуры", - добавляет он.
По мнению Сухаря, контроль над использованием средств должен осуществляться не только правоохранительными органами и контролирующими инстанциями, но и самим обществом.