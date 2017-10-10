Деньги на культуру тратят на халтуру

Директор Южнороссийского центра развития парламентаризма, кандидат политических наук Александр Сухарь считает, что сегодня министерство культуры на федеральном уровне выделяет достаточно серьезные средства на производство кинокартин, театральные постановки и другие культурные мероприятия, но их качество часто вызывает сомнения. "Разумеется, по документам все может проходить идеально и укладываться в выделенные суммы. Но есть очевидные вещи, когда и зрителю, и органам власти невооруженным взглядом видно, где создатель картины схалтурил в сценарной части, сделал все наспех, где по декорациям поскромничал. Тогда контролирующие инстанции проводят соответствующие проверки", - сообщил Сухарь. Он считает, что проверки - это не попытки давления на культуру, как заявляет часть кинематографического сообщества о ситуации с Кириллом Серебренниковым. "На Западе проверяющим органом является продюсер и инвесторы, они вкладывают средства и всегда за каждый вложенный доллар спрашивают. У нас же подобные ситуации всегда носят острый характер", - говорит эксперт.