Губернатор считает продажу рынка в Батайске преждевременным решением

Ранее стало известно о том, что городские власти о продаже полного пакета акций ОАО "Торговый Дом Центральный". Примерная стоимость акций достигает 20 миллионов рублей, поступления от их продажи планировалось включить в план доходов на 2017 год. Жители города выступили против продажи рынка, по их мнению это может привести к изменению условий аренды торговых мест и их ликвидации.