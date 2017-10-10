Губернатор считает продажу рынка в Батайске преждевременным решением

Posted 10 октября 2017, 13:07
Published 10 октября 2017, 13:07
Modified 1 октября, 13:01
Updated 1 октября, 13:01
По словам губернатора, на батайском рынке создано множество торговых мест, на которых продается местная продукция. Он отметил, что рынок весьма востребован горожанами, и подобные решения должны приниматься с учетом потребностей жителей и их запросами. "В данном случае очевидно, что решение было принято поспешно", - подчеркнул глава региона.
Также Голубев поручил областному департаменту потребрынка при участии горадминистрации Батайска в ближайшее время скорректировать решение
Ранее стало известно о том, что городские власти о продаже полного пакета акций ОАО "Торговый Дом Центральный". Примерная стоимость акций достигает 20 миллионов рублей, поступления от их продажи планировалось включить в план доходов на 2017 год. Жители города выступили против продажи рынка, по их мнению это может привести к изменению условий аренды торговых мест и их ликвидации.
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